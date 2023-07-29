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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٠٢ م

مئات الأفغانيات يحيين عاشوراء رغم منع "طالبان"

مئات الأفغانيات يحيين عاشوراء رغم منع "طالبان"

أحيت مئات من الأفغانيات اليوم السبت، ذكرى عاشوراء في العاصمة كابل، وذلك رغم منع عناصر من حركة "طالبان" المواطنين الشيعة من أداء مراسم عاشوراء أمس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خرجت مئات من النسوة، برايات حسينية إلى الشارع، لإحياء الذكرى، فيما ظهر عناصر من طالبان يسيرون جنبا إلى جنب مع المتظاهرات من دون الإقدام على منعهن.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن عناصر "طالبان" محرجون من النساء، لذلك لم يقدموا على أي فعل لمنعهم من أداء شعائرهن الدينية.

وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أمس مقاطع مصورة، تظهر قيام عناصر من حركة "طالبان" الأفغانية، وهي تمنع الشيعة من أداء مراسم عاشوراء، وذلك باستخدام أعقاب البنادق والسيوف.

وحسب الـBBC، فإن المقطع المصور تم التقاطه يوم الثلاثاء 26 يوليو، في اليوم السابع من محرم. وذكرت أنه في الأيام الأخيرة أزالت "طالبان" أعلام محرم من المحلات والمنازل وحتى المساجد في بعض الأحياء الشيعية في العاصمة كابل.

/انتهى/

رمز الخبر 1935399

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