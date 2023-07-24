العتبة الحسينية تعلن انهاء استعداداتها ليوم العاشر من المحرم وتوضح تفاصيلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أنهت العتبة الحسينية المقدسة، استعداداتها المبكرة ليوم العاشر من المحرم لا سيما ركضة طويريج، فيما أوضحت تفاصيلها كاملةً.

وقال رئيس قسم الصيانة في العتبة الحسينية المهندس عبد الحسن محمد مظلوم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العمل ليوم العاشر من المحرم مستمر وقد شارف على الانتهاء إذ تم دفن أعتاب أبواب الحرم التي يدخل ويخرج منها المعزون في ركضة طويريج ولم يتبق سوى باب الزينبية”، مبيناً أنه “تمت تهيئة نوعية خاصة من التراب لتقليل الأوزان على سطح السرداب إذ تم خلطه بمادة (الليكا) بنسبة أربعين بالمئة مقابل ستين بالمئة من الرمل وهي فكرة وطريقة جديدة استخدمت لأول

وتابع أن “العمل والتحضيرات ليوم العاشر من المحرم لا يقتصران على دفن أعتاب الأبواب وفرشها بالتراب وإنما سيعمل القسم الخارجي في العتبة بالتنسيق مع قوات حفظ النظام ومديرية حماية المرقدين الشريفين على تنظيم الركضة فضلاً عن قيام شعبة التبريد بنصب مراوح الرذاذ لتبريد الأجواء الحارة والتقليل من الاختناقات التي تحصل بسبب الأعداد الكبيرة للمشاركين في الركضة والزائرين على حد سواء”.

وبين أنه “تم نصب أغطية خضراء لتقليل أشعة الشمس والحصول على مناطق من الظل”، مضيفاً أن “العمل في هذه الزيارة تم بمشاركة ثلاثة أقسام في العتبة هي قسم الآليات وقسم رعاية الحرم وقسم الصيانة”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية

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