بالفيديو...إخماد حريق قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل الإعلام انه قال مديرية الدفاع المدني بكربلاء المقدسة، إن "فرق الإطفاء، تمكنت من إخماد، دون تسجيل إصابات بشرية".

وبحسب مديرية دفاع مدني كربلاء، تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وقال الدفاع المدني:" تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل".

وأضاف مراسلنا أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يصل موقع الحريق في مركز مدينة كربلاء المقدسة .

وأوضح محافظ مدينة كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، مساء اليوم الجمعة، السبب المباشر لحريق المدينة القديمة.

وقال بيان صادر عن مكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" محافظ كربلاء المقدسة ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري يشرفان بشكل مباشر على عمليات إخماد حريق وقع بشارع الإمام علي عليه السلام في مركز المدينة القديمة".

وذكر البيان نقلا عن المحافظ، أن" الحريق حصل بسبب انفجار أسطوانات للغاز في إحدى البنايات القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام ويجري حالياً العمل على إخماده من قبل فرق الدفاع المدني".