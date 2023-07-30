الاتحاد الوطني الكردستاني: القوات التركية اقامت قواعد ثابتة في العمق العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال ، الأحد، عن قيام القوات التركية بإقامة قواعد عسكرية ثابتة داخل العمق العراقي دون علم الحكومة العراقية .

وقال كمال أن " تركيا لم تقم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وهي تستمر بانتهاك صريح للسيادة العراقية عبر قواتها المنتشرة في العراق".

واضاف ان "القصف التركي المستمر على الأراضي العراقية يعرض سيادة العراق للخطر وعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل وقف القصف التركي على الاراضي العراقية "،

وأشار الى ان "القوات التركية شرعت بإقامة عدة قواعد عسكرية ثابتة دون اخطار الحكومة العراقية ما يحول تلك القوات الى محتلة بشكل صريح".



وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي قد حذر ، من خطر التمادي التركي في العراق، مشيرا إلى أنه لاخيار امام الاحتلال التركي سوى مغادرة العراق سلما أو حربا .

المصدر: المعلومة

/انتهی/