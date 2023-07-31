العراق يسترد مسؤولين مطلوبين بقضايا فساد من سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت في بيان صحفي أن "العراق تمكن من استرداد مدانين اثنين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقا، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، وذلك بعد القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب".

وأضافت أن "فريقا من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي من أجل تسليمهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وأشارت إلى أن "المدانين سبق أن أدينا من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار استنادا إلى أحكام المادتين 316 – 240 من قانون العقوبات العراقي".

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