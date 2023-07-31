وزير الخارجية الإيراني يعلق على الحادث الإرهابي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير خارجية بلادنا، حسين أمير عبد اللهيان، في رسالة عبر موقع تويتر بشدة العمل الإرهابي في باجور بباكستان، وأعرب عن خالص تعازيّه لنظيره الباكستاني والحكومة والأمة وأسر الناجين.

وتعد المكافحة الفعالة للإرهاب والتطرف مصدر قلق أمني مشترك للبلدين. مضيفا ان الإرهاب ظاهرة شريرة في عصرنا.

وارتقى ما لا يقل عن 40 شخصاً، وأصيب عشرات بجروح، اثر انفجار يوم (الأحد) في شمال شرقي باكستان، خلال تجمع لجمعية علماء الإسلام، كما ذكرت الشرطة الباكستانية.

وأعلن مسؤولون باكستانيون أن قنبلة انفجرت فى تجمع لحزب سياسي إسلامي في شمال غربى باكستان ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

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