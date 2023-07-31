إيران وسوريا تؤكدان على تطوير العلاقات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الإتصالات الإيراني نظيره السوري في مكتبه صباح اليوم الاثنين.

وخلال هذا الإجتماع، ناقش الجانبان الإتفاقيات الموقعة بين البلدين حول تطوير التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها وزيرا البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني لسوريا في أيار الماضي.

كما تم في هذا الاجتماع استعراض الاتفاقيات السابقة بشأن تواجد شركات خاصة إيرانية ناشطة في مجال المعدات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وكذلك زيادة التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية في مجال المنصات والحكومة الإلكترونية وصناعة الفضاء.

ويشارك إياد الخطيب الذي سافر إلى بلادنا مع وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر إلى طهران، في اجتماع مع نائب وزير الإتصالات الإيراني، ميثم عابدي وممثلي الشركات الخاصة الإيرانية لمناقشة مجالات عمل هذه الشركات وكيفية دخولها إلى أسواق سوريا.

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انتهى/