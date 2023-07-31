توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية جديدة بين ايران وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مهرداد بذرباش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد السوري إلى زيارة الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي لهذا البلد في أيار الماضي، وقال: "انه تم توقيع تفاهمات جيدة بين إيران وسوريا نتيجة متابعات جرت من قبل مسؤولي البلدين".

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بين البلدين، أضاف وزير الطرق والتنمية العمرانية: "انها أصحبت التعريفة الجمركية على البضائع من الجانبين صفرًا ، ويمكن لتجار البلدين تصدير واستيراد البضائع بتعرفة جمركية بنسبة صفر بالمائة وتصديرها"، مضيفا: "انه من المقرر ان يوفد 50 ألف زائرا إيرانيا إلى سوريا سنويا وسيتم تشغيل الهواتف المحمولة الإيرانية في هذا البلد قريبا، حيث ان هذه الاتفاقيات على وشك التنفيذ".

وأضاف بذرباش: "ان في مجال التأمين، تم إحراز تقدم جيد للغاية وتم إنشاء شركة مشتركة بين البلدين، واليوم يمكننا تقديم خدمات للشركات والزوار والمسافرين والسياح"، وتابع: "بخصوص التعاون المصرفي بين البلدين أيضا تم تقديم البنك الإيراني، كما تم إصدار ترخيصه من قبل البنك المركزي، حيث سيبدأ هذا البنك نشاطه في سوريا خلال الأسابيع المقبلة".

وشدد على أنه تم الاتفاق مع سوريا على تسهيل وتفعيل البنية التحتية في مجال النقل (الطرق والسكك الحديدية والشحن) والانضباط في إرسال السفن الإيرانية إلى الموانئ السورية لنقل البضائع بين إيران وسوريا".

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