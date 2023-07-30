المقداد يصل إلى طهران لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان في استقبال الوزير السوري، في مطار طهران، مساعد مدير دائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية، داود كلانتري، بالإضافة إلى رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، شاه حسيني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين، وسفير سورية في طهران شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية.

هذا وتهدف الزيارة التي تاتي تلبية لدعوة رسمية، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.

ويرافق الوزير المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.

وتربط طهران ودمشق علاقات استراتيجية عميقة، تبلورت في سنوات الحرب على سوريا.

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