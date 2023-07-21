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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٤٣ م

القاهرة تصدر بيانا بعد تدنيس القرآن الكريم في السويد

القاهرة تصدر بيانا بعد تدنيس القرآن الكريم في السويد

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن خارجيتها ترخيص السلطات السويدية تكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في استوكهولم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

وأوضحت أن هذا الأمر هو تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

/أنتهى/

رمز الخبر 1935180

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