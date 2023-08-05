"الاحتلال الصهیوني" تسمح لـ 6800 أمريكي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سمح الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوعين الماضيين، لنحو 6800 أمريكي من أصل فلسطيني بالدخول أو المرور عبر المعابر الإسرائيلية دون تأشيرة.

وجاءت هذه الخطوة تلبيةً لأحد المتطلبات الأمريكية لإعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وبدأت "إسرائيل" في 20 يوليو/تموز المنصرم بتطبيق تجربة دخول الأمريكيين من أصل فلسطيني عبر منافذها، بما فيها "مطار بن غوريون الدولي" قرب تل أبيب ومعبر الملك حسين "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية، على أن يستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الجمعة، استنادا لبيانات الدخول إلى "إسرائيل"، فإن أكثر من 6800 أمريكي من أصول فلسطينية دخلوا البلاد مثل بقية المواطنين الأمريكيين (دون تأشيرة).

وأضافت أن الأرقام الدقيقة تشير إلى أنه منذ بداية التجربة في 20 يوليو وحتى منتصف الأسبوع الماضي تمت الموافقة على دخول 6794 فلسطينيا ممن يحملون الجنسية الأمريكية عبر مطار بن غوريون "كبقية المسافرين".

وحتى الآن شملت التسهيلات الإسرائيلية الأمريكيين من أصل فلسطيني من الضفة الغربية.

وقالت الهيئة: "عند نهاية الشهر الجاري (أغسطس/آب) ستبدأ المرحلة الأخيرة من هذه الإجراءات، والأكثر تعقيدا بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية (..) وهي دخول الأمريكيين من أصول فلسطينية من أهالي قطاع غزة".

وأضافت: "وفقا للتقديرات، يعيش ما بين 500 - 600 أمريكي في قطاع غزة، ومن المفروض ان يتم التعامل معهم كأي أمريكي عند التنقل عبر مطار بن غوريون الدولي".

وكان أمريكيون من أصل فلسطيني اشتكوا دائما من العراقيل التي تضعها إسرائيل أمامهم لدى وصولهم إلى المعابر في طريقهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة وحتى "إسرائيل" نفسها.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في الأشهر الأخيرة إن الولايات المتحدة أثارت الأمر مع المسؤولين بتل أبيب عند التفاوض على شروط إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاملة جميع مواطنيها بالمثل، بمن فيهم من هم من أصول فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان في 19 يوليو: "ترحب الولايات المتحدة بإعلان إسرائيل عن تغييرها لإجراءات السفر المعتمدة للمواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى إسرائيل لزيارات قصيرة المدى، بما في ذلك لأغراض العبور".

وأضافت: "ندرك أن هذه التغييرات تهدف إلى ضمان معاملة متساوية لكافة المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو ديانتهم أو أثنيتهم.

تدخل سياسات السفر المحدثة هذه حيز التنفيذ بتاريخ 20 يوليو وستسمح للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى إسرائيل عبر كافة موانئ الدخول، بما فيها مطار بن غوريون". وتابعت: "وتنطبق هذه السياسة على كافة المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم الفلسطينيون الأمريكيون المقيدون في سجل السكان الفلسطيني".

وكان وفد أمريكي وصل "إسرائيل" الشهر الماضي لمراقبة تنفيذ "إسرائيل" لالتزامها الذي ورد بمذكرة تفاهم وقعها سفير تل أبيب بواشنطن مايك هرتسوغ والسفير الأمريكي بإسرائيل توماس نايدز.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الجمعة: "عاد إلى بلاده، الوفد الأمريكي الذي حضر إلى إسرائيل من أجل التحقق من مرور المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية الآمن عبر مطار بن غوريون الدولي كبقية المسافرين".

وأضافت: "يستعد الوفد الأمريكي الآن لإعداد تقريره النهائي الذي سيعتمده القرار الأمريكي بشأن إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول الولايات المتحدة وذلك متوقع يوم 30 سبتمبر المقبل".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: "غادر الوفد الأمريكي البلاد راضيا، والأمور تتقدم بسرعة".

المصدر: شهاب

/انتهی/