السفارة الإيرانية في عمان تحذر المواطنين الإيرانيين من الوقوع في فخ المحتالين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت السفارة الإيرانية في عمان بيانا حذرت فيه المواطنين الإيرانيين الذين يقدمون بطلبهم للسفر إلى مسقط بشأن أفعال المحتالين.

وجاء في نص هذا البيان: "نشهد في الآونة الأخيرة، أن بعض الأشخاص يعدون بتقديم خدمات مختلفة للإيرانيين، بما في ذلك الحصول على تأشيرات من سفارات بعض الدول، واجراء الامور المرتبطة بالهجرة والإقامة والبحث عن عمل والنشاط الاقتصادي وشراء العقارات وما إلى ذلك، ويتلقون بهذه الذرائع مبالغ كبيرة من المواطنين المطالبين".

وأضاف البيان: "هؤلاء الأشخاص الذين هم في الغالب غير مرخص لهم بمثل هذه الأنشطة وليس لديهم مؤسسات أو مكاتب مسجلة رسميًا، يقدمون أحيانًا أنفسهم متربطا بالهيئات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو سلطنة عمان، بما في ذلك هذه السفارة"!

وتابع: من أجل تجنب العواقب والخسائر الناجمة عن الاحتيال وإساءة معاملة هؤلاء الأشخاص، يتم التأكيد والتوصية لمواطنينا الأعزاء:

1- قبل اتخاذ أي إجراء، احصل على ما يكفي من المعرفة والمعلومات عن هؤلاء الأشخاص وكن متيقظًا تمامًا ولا تنخدع بوعودهم وادعاءاتهم غير الواقعية والكاذبة.

2- الحصول على المشورة اللازمة من هذه السفارة أو غيرها من الهيئات الرسمية ذات الصلة داخل بلادنا.

3- إذا صادفوا مثل هؤلاء المستغلين، فعليكم إبلاغ السفارة.

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