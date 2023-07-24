كنعاني: على الحكومات الأوروبية منع تكرار الإساءة الى القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني: إننا ندين بشدة العمل المخزي لتدنيس القرآن الكريم في أوروبا، والذي يزعم أنه حضاري، والذي تم بدعم من الشرطة الدنماركية والسويدية.

وقال: هذا العمل المخزي إهانة لملياري مسلم ولجميع الديانات السماوية والإبراهيمية وغير مقبول.

وتابع كنعاني: مرة أخرى نؤكد أن على الحكومات التي حدثت فيها مثل هذه الأعمال المخزية في مناطقها الجغرافية أن تمنع بحزم تكرار مثل هذه الأعمال المشينة وأن تتعامل مع المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال أو تسليم هؤلاء المجرمين إلى الدول الإسلامية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بخصوص مطالب إيران المالية من بعض الدول: هذه المطالب من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني، وقد تم الإعلان عن مقدارها وأرقامها من قبل الجهات المختصة في بلادنا وبعض الدول الأخرى.

وأوضح: في ظل العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران، أصبح التبادل التجاري الحر الإيراني مع مختلف الدول يواجه مشاكل، ورفضت بعض هذه الدول سداد مطالب إيران المالية تحت ضغط سياسي من الولايات المتحدة، أو بسبب إغلاق القنوات المالية، لم تتمكن بعض الدول، بما في ذلك العراق، من دفعها رغم استعدادها للدفع.

وأضاف: في هذا المجال، تم إجراء العديد من المفاوضات على مستويات مختلفة. فيما يتعلق بكوريا الجنوبية، وأجريت المحادثات على محمل الجد. في الآونة الأخيرة، أعطت سلطات كوريا الجنوبية وعوداً إيجابية في هذا الصدد، ونحن ننتظر أن نرى الإجراء العملي لحكومة كوريا الجنوبية للإفراج عن الأصول الثابتة للجمهورية الإسلامية الايرانية وأصول الأمة الإيرانية.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا: فيما يتعلق بالعراق، العلاقات بين البلدين بناءة ووثيقة. الحكومة العراقية ملتزمة بتلبية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا السياق، تم إيداع مطالباتنا في حساب خاص تابع للجانب الإيراني في البنك العراقي، ومؤخراً أعلنت الحكومة الأمريكية أنها أصدرت الإذن اللازم لتحويل جزء من هذه المطالبات إلى خارج البنك العراقي.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في تلقي هذه المطالب. لذلك، تتم عملية العمل بجدية على مستويات مختلفة. نحن نتابع مجموعة كاملة من المطالبات. الحكومة تتابع بجدية هذه القضية.

ترحيب إيران بمبادرات عمان وقطر

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت دائما تعلن التزامها بطاولة المفاوضات. ما زلنا نعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة لتحقيق حقوق الأمة الإيرانية. وفي هذا الصدد، التزمنا بخطة العمل الشاملة المشتركة واستخدمنا القدرات المتاحة في إطار مفاوضات رفع العقوبات.

وقال كنعاني: لقد رحبنا بالمبادرات الإيجابية لدول المنطقة، بما في ذلك عمان وقطر. المحادثات مستمرة على مستويات مختلفة نحن لسنا متفائلين ولا متشائمين!

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلدنا: لم نكن غافلين عن الديناميات الدبلوماسية ونؤمن بالقدرات الدبلوماسية. لذلك، سنستخدم جميع السبل لتحقيق حقوق الأمة الإيرانية في إطار الخطوط الحمراء التي طالما حددتها الجمهورية الإسلامية الايرانية لتقدم العمل والعودة المسؤولة والملتزمة لجميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك فك تجميد أصول الأمة الإيرانية وتبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى الإيرانيين.

وأضاف: المسار الدبلوماسي مفتوح ويمكننا القول إن المحادثات تمضي قدما، لكننا سننتبه إلى النتيجة.

وبشأن زيارة وزير خارجية أرمينيا إلى طهران، قال كنعاني: تمت زيارة وزير خارجية أرمينيا في إطار العلاقات الثنائية واستجابة للزيارة السابقة للسيد أمير عبد اللهيان إلى أرمينيا.

وأضاف: "المحادثات ستجرى على مستويات عالية وعلى مستوى وزراء الخارجية". لدينا مواضيع مختلفة للمناقشة وتبادل الآراء مع أرمينيا، بما في ذلك في مجال الطاقة والترانزيت.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لبلدنا أنه من المهم حل الخلافات بين الجيران.

آخر الأخبار عن تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة الامريكية

ورد كنعاني على بعض التكهنات بشأن تعليق عملية تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة وقال: إن إيران جادة في تبادل الأسرى انطلاقا من حرصها على حرية مواطنيها، وتوصلنا إلى اتفاق في بعض النقاط. ولسوء الحظ، كانت إطالة عملية التبادل نتيجة عدم وجود إرادة من جانب الحكومة الأمريكية.

وأضاف: "لا أستطيع أن أؤكد ولا أعلق على مواضيع جديدة في وسائل الإعلام". نحن الآن في مرحلة نستطيع أن نقول فيها إن هذا التبادل ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية من الجانب الأمريكي.

وأضاف: إن بعض الحكومات تربطها علاقات طيبة مع الأطراف التي لها جهود وأدوار في هذا المجال. وترحب إيران بالدور الذي لعبته هذه الدول.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بلادنا: نحن نعتبر هذه مسألة إنسانية ونأمل أن يحدث ذلك في فترة قصيرة من الزمن. لكن ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لحكومة الولايات المتحدة.

يتبع...