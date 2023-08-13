القنصلية السعودية في مدينة "مشهد" تبدأ نشاطها بشكل رسمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس ممثلية وزارة الخارجية في محافظة خراسان رضوي، محمد بهشتي منفرد، أن قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة مشهد بدأت نشاطها بشكل رسمي في فندق "ميثاق" بهذه المدينة.

هذا وقد أعلن قبل أيام مصدر في الخارجية الإيرانية ان سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت أعمالها رسميًا منذ يوم الأحد، 6 أغسطس.

وبحسب المسؤولين المعنيين، تباشر القنصلية العامة السعودية في مشهد، الدوام الرسمي يوميا سوى يومي الخميس والجمعة، في احد فنادق المدينة المقدسة.

يذكر أنه عقب زيارة آية الله سيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير من العام الماضي، بدأت مفاوضات مكثفة في الصين من أجل التسوية النهائية للقضايا بين طهران والرياض، حيث إنتهت هذه المفاوضات إلى التوقيع على بيان ثلاثي في بكين واستئناف العلاقات بين طهران والرياض.

وفي 6 يونيو من هذا العام، أعيد افتتاح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، والتمثيل الدائم لبلدنا في منظمة التعاون الإسلامي رسميًا.

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