إيران والعراق يؤكدان على استمرار التعاون التجاري والصناعي واستكمال خط سكة حديد الشلامجة الى البصرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد إحسان خاندوزي، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد: على الرغم من الأجواء السلبية والعقبات التي خلقها بعض المنتقدين تحسنت العلاقات بين البلدين كثيرا وحان الوقت لخلق علاقات أعمق في مختلف المجالات الاقتصادية خارج القضايا السياسية.

وقال: مع المباحثات الطيبة التي جرت في الأشهر الأخيرة بحجة عقد اللجنة الاقتصادية الخامسة المشتركة بين إيران والعراق في بغداد، تم إيجاد أرضية جيدة وزملائي في وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى يبحثون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها لتشغيل وتنفيذالمشاريع المحددة.

وقال حازم مجيد ناجي الخالدي في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع: إن القواسم المشتركة بين البلدين الصديقين والشقيقين، إيران والعراق، كبيرة جدًا في جميع المجالات السياسية والتاريخية والدينية والثقافية .

وقال: بعد الزيارة الأولى لمسؤولي الجمهورية الإسلامية إلى العراق في الحكومة السودانية، نتابع بجدية تنفيذ الاتفاقيات مع إيران وكل جهودنا هي تنفيذ جميع اتفاقياتنا معكم التي تمت كتابتها حتى الآن.

وصرح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن أهم هذه الاتفاقيات هو استكمال خط الشلامجة لخط سكة حديد البصرة وأوضح: لقد حددنا كل القضايا والمشاكل التي تسببت في تعقيد هذه القضية وقبل يومين من الرحلة إلى إيران، في الاجتماعات التي أجريناها مع مسؤولينا، حصلنا على جميع الموافقات اللازمة، والآن تمركز جميع المعدات والأفراد في النقاط المطلوبة، وتمت إزالة العوائق، ونحن جاهزون لتفعيل هذا المشروع.

وصرح السيد خاندوزي وزير الاقتصاد في بلدنا في كلمة شرح فيها الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية بخصوص إنشاء خط سكة حديد الشلامجة إلى البصرة: إننا نتفاوض مع الشركات التي أعلنت استعدادها للتواجد في المناطق الحرة التجارية للبلدين وكذلك المدن الصناعية المشتركة .

وأعلن عن مجال نشاط المجموعة الأولى من رجال الأعمال والشركات الذين أعلنوا عن استعدادهم للاستثمار في هذه المجالات، بما في ذلك في مجالات الأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية والإلكترونية، وأدوات نقل الطاقة وتضخيمها، وحاليًا أيضًا نصدير نفس المنتجات إلى العراق.

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