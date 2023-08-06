العراق يكشف تفاصيل إتفاق الربط السككي مع إيران وتعهداتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي خلال تصريحات متلفزة إن “التوقيع لم يكن سرا بل كان بزيارة رسمية لوزير النقل الى ايران”، موضحاً ان “المشروع ضمن الخطة الاستثمارية الستراتيجية لموازنة 2023”.

ولفت الى ان “ايران تعهدت بازالة الالغام بالمنطقة المحاذية البالغة 16 كيلو متر”، مبينا ان “ايران تعهدت بدفع ثمن ازالة التجاوزات والاستملاكات للاراضي، البالغة 5 مليون دولار “.

وأكد الكعبي ان “مشروع الربط السككي يقام على اراضي عراقية خالصة”، لافتاً الى ان “الربط السككي بين الشلامجة والبصرة هو لنقل المسافرين فقط وهو مثبت بورقة التفاهم وهو يخدم اكثر من 3 مليون مسافر سنويا”.

وبين ان “الربط السككي مع ايران يتم عبر السكك القديمة وليست الخاصة بطريقة التنمية”، موضحاً ان “سكك طريق التنمية هي شبكة جديدة ولاترتبط بدول الجوار الا مع تركيا”.

ولفت الى ان “الجزء الاصعب بالمشروع هو الجسر ذو الفتحة الملاحية على شط العرب”.

وختم بالقول، “سيتم استملاك 4.5 كيلو متر من الاراضي الزراعية لصالح شركة السكك الحديد العراقية”

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