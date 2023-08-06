زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة ويدعو إلى زيادة الإنتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه الجولة التفقدية التي استمرت ثلاثة أيام بعد أقل من أسبوعين على حضور كيم عرضاً عسكرياً ضخماً مع مسؤولين روس وصينيين جرى خلاله استعراض أحدث أسلحة كوريا الشمالية، وخاصة الصواريخ البالستية العابرة للقارات والطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن كيم زار مصنعاً لإنتاج محركات للطائرات المسيّرة العسكرية، إضافة إلى خطوط إنتاج للقذائف من عيارات وأنواع متعددة.

وقالت إن الرئيس الكوري دعا أثناء زيارته للمصنع إلى "زيادة أداء المحركات وفعاليتها"، مشدداً على "التوسع السريع في القدرة الإنتاجية".

وأضافت أن كيم سلط الضوء أيضاً على تحديث الأسلحة الصغيرة باعتباره "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحاً في الاستعدادات للحرب".

وتأتي عملية التفتيش التي قام بها كيم في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مراراً من إجراءات "ساحقة" رداً عليها.

والشهر الماضي، نظمت بيونغ يانغ عرضاً عسكرياً كبيراً للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، حيث وصف المحللون الحدث بأنه "أكبر عرض كوري شمالي صارخ للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".

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