باقري: إيران تنتهج سياسة توسيع التعاون مع دول البلقان بهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غوران أليكسيتش، نائب وزير خارجية صربيا الذي يترأس وفدا من وزارة خارجية صربيا في طهران لإجراء الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع إيران، التقى اليوم الأحد ، بنائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري.

وفيما ناقش الجانبان القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والأحداث الدولية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى السياسة التي تتبعها الجمهورية الاسلامية، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: لطالما كانت السياسة العامة لإيران هي تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا، وهي على استعداد للتعاون في هذا الاتجاه.



وأضاف باقري كني: البلقان مثل بوصلة أمنية في أوروبا وسياسة إيران تجاه منطقة البلقان الاستراتيجية هي التعاون مع دول المنطقة بهدف تعزيز الاستقرار والأمن.



وأكد باقري على ضرورة تعزيز التعاون مع دول البلقان وخاصة صربيا، قائلاً: تعتمد استدامة الاستقرار والأمن على توطيد الروابط الاقتصادية، لذلك فإن زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو استراتيجية لبناء الأمن.



ومن جهته قال نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكسيتش: الرئيس الصربي يرغب في تطوير العلاقات مع إيران في جميع المجالات المتاحة.



وأكد أليكسيتش على أن: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ضرورة حتمية.

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