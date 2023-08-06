نائب الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات خاصة لرفاهية زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، على ضرورة اتخاذ قرارات خاصة بهدف معالجة الثغرات والقصور في معبر مهران الحدودي (غرب ايران) وتعزيز الخدمات الضرورية لزوار الاربعین.

و أضاف "مخبر" في تصريحه خلال الاجتماع التنسيقي المرتبط بالزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الی محافظة إيلام غربي البلاد : أن عدد زوار الأربعين سيرتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب التوقعات.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية : نظرا لحرارة الجو المرتفعة جدا خلال مراسم الأربعين هذا العام، فمن الضروري توفیر الامکانیات اللازمة من اجل رفاهية الزوار وتيسير ظروف إقامتهم ونقلهم.

ولفت مخبر، الى أن إيران أعلنت للجانب العراقي استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من اجل تطوير الخدمات للزوار على طريق النجف وكربلاء.

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