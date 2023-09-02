نائب الرئيس الايراني يتفقد معبر مهران الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمعبر مهران الحدودي (بمحافظة ايلام – غرب) للوقوف على الاجراءات المتخذه لتنظيم حركة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وكان في استقبال "مخبر" لدى وصوله الى مطار شهداء ايلام، ممثل الولي الفقيه في المحافظة والمحافظ.

ويرافق نائب الرئيس الايراني الاول في هذه الزيارة التفقدية، و زير الطرق والتنمية العمرانية "مهرداد بذرپاش"، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية، رئيس لجنة الاربعين المركزية "سید مجید میرا حمدي" الى جانب عدد من المسؤولين.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل نائب رئيس الجمهورية الاول الى معبر شلمجة الحدودي بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)؛ حيث جرت مراسم تدشين خط الربط السككي "شلمجة –البصرة" بحضور رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني".

وتفقد مخبر هناك ايضا، حركة الزوار الايرانيين المتجهين الى كربلاء المقدسة عبر معبر شلمجة الحدودي مع العراق.

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