الشرطة الإيرانية تعلن عن استخدام ۳۷ ألف من قواتها لخدمة زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد هاديان فر الى الدور المهم الذي تلعب وسائل الاعلام والمراسلين في تقليل حالات حوادث السير، قائلا: "ان الاعلام وتوجيه التحذيرات ونشر المعلومات الخاصة بتوفير الأمن للزوار، يؤدي دورا فاعلا في هذا المجال خاصة استخدام حزام الأمان اثناء السفر."

وشدد رئيس شرطة المرور: "ان من أهم الامور التي يجب ان يلتزم الزوار بها من أجل سلامتهم، هو عدم الاستعجال خلال العودة الى أرض الوطن كي يحولوا دون وقوع حوادث السير بسبب النعاس الذي يسيطر على سائقي الحافلات خاصة".

وتابع قائلا: "ولهذا الغرض فقد تم نشر أماكن خاصة لاستراحة الزوار في الحدود، ومن ثم مواصلة طريقهم سواء في التوجه الى العتبات المقدسة في العراق أو العودة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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