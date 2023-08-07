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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:٤٤ م

النائب الأول لرئيس الجمهورية: أمريكا أنفقت 400 مليون دولار خلال اعمال الشغب في إيران

النائب الأول لرئيس الجمهورية: أمريكا أنفقت 400 مليون دولار خلال اعمال الشغب في إيران

صرح  النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، انه أنفق الأمريكيون 50 مليون دولار في مكان واحد و 350 مليون دولار في مكان آخر لمواجهة إيران الإعلامية خلال اعمال الشغب العام الماضي، لكن الحكومة سيطرت على الوضع بهدوء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف محمد مخبر اليوم الإثنين، خلال تصريحات له في حفل تكريم الصحفيين في البلاد عن إجراءات امريكا المعادية لعرقلة عملية تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الدول الأجنبية.

وقال: "انه كنا قد عقدنا اتفاقيات جيدة مع ثلاث دول حول تحرير اموالنا في الخارج، لكنه تم إلغاء هذه الاتفاقيات بعد 24 ساعة تحت الضغط الامريكي".

وتابع مخبر: "ان في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي في إيران، أنفق الأمريكيون 400 مليون دولار لمواجهة إعلامية مع إيران، ولكن الحكومة أفشلت محاولاتهم هذه".

وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية: "انهم أنفقوا 50 مليون دولار في مكان و 350 مليون دولار في مكان آخر لمواجهة في هذا الإطار، لكن الحكومة سيطرت على الأوضاع بهدوء وقوة".

/انتهى/

رمز الخبر 1935696

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