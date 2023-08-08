الجيش اللبناني يستنفر قواته البحرية بعد خرق زوارق الاحتلال المياه الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افادت وسائل اعلامية عربية ولبنانية اليوم الثلاثاء أن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية بعد خرق زوارق الكيان الصهيوني المياه الاقليمية اللبنانية.

وبحسب مصادر الميادين والمنار فإن الزوارق الحربية الاسرائيلية المعادية قد انتهكت السيادة اللبنانية بعد خرقها المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وبناء على هذا الاختراق استنفر الجيش اللبناني قواته البحرية استعدادا لأي مواجهة مع هذا الكيان الغاصب.

ورصدت كاميرا الميادين مباشرة خرق الزوارق الاسرائيلية للمياه الاقليمية اللبنانية في منطقة الناقورة.

واكتفت هذه المصادر بهذا القدر من المعلومات دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

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