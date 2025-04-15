سفير الصين لدى طهران: نعارض تدخل مجلس الأمن في القضية النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد السفير الصيني لدى طهران تشونغ بيوو، خلال لقاء مع الصحفيين في السفارة اليوم، على سؤال بشأن الإجراءات الدبلوماسية والعملية التي ستتخذها بكين لمنع أي تحرك محتمل من قبل الدول الأوروبية ضد إيران بتفعيل ما يسمى آلية "سناب باك" وعودة عقوبات الأمم المتحدة، وقال إن الجانب الصيني استضاف الشهر الماضي اجتماعا ثلاثيا بشأن القضية النووية الإيرانية وأصدر بيانا مشتركا واقترح خمس مبادرات لحل القضية الإيرانية بالوسائل المناسبة.

وأضاف السفير الصيني: "إن المبادرات المذكورة تشكل نظاما لحل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأود أن أؤكد على النقطة الرابعة وهي أننا ملتزمون بالحوار من أجل التعاون ونعارض تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه القضية".

وقال: "أؤكد أنه في الوضع الحالي فإن تدخل مجلس الأمن في هذه القضية لن يساعد في بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية ولن يقلل الفجوات، وتفعيل آلية "سناب باك" سيجعل جهود السنوات الأخيرة بلا فائدة، وينبغي لنا أن ندرس هذا الأمر بعناية، وكان الاجتماع الثلاثي مع إيران وروسيا بمثابة جهد دبلوماسي مهم من الجانب الصيني".

وأضاف أننا نعتقد أن نقطة البداية لحل النزاعات الدولية هي موافقة المزيد من الدول على مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الجانب الصيني. لقد طرح السيد شي هذه المبادرة الأمنية العالمية في العام الماضي، ومبدأ هذه المبادرة هو أن الأطراف يجب أن تلتزم بمفهوم الأمن المشترك الشامل، وتعزيز الحوار والمفاوضات بشكل نشط، والامتناع عن الإجراءات التي تسبب التوتر.

وقال الدبلوماسي الصيني إن التجارب التاريخية تعلمنا أن استخدام قوتنا المتفوقة لن يحل المشاكل، ويجب علينا فقط الالتزام بروح الاحترام المتبادل والحل المناسب الذي يلبي جميع المخاوف المعقولة للأطراف، والجانب الصيني يسعى أيضًا لتحقيق هذه الأهداف.

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