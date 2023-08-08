سوريا: الاحتلال الأمريكي زود الإرهابيين بالتنف بمواد كيميائية تحضيراً لفبركة حادثة واتهام سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دندي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إن “إصرار المجلس على عقد جلسات شهرية حول (ملف الكيميائي) في سورية رغم عدم وجود تطورات تستدعي ذلك يهدف فقط إلى إيجاد فرص لدول معروفة لتكرار اتهاماتها ضد سورية”، مؤكداً أن سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف.

وأشار دندي إلى ضرورة تحمل جميع الدول مسؤولية تصحيح مسار عمل منظمة الحظر وإبعادها عن التضليل والتسييس والاستقطاب وتمكينها من القيام بولايتها بشكل فعال وبمصداقية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وأضاف: سورية تأسف لإصرار بعض الدول على تجاهل تعاونها مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر، وتستهجن استمرار الأمانة في نهجها المسيس الذي وفر أساساً لدول غربية لتسخير تقاريرها المنحازة خدمة لأجنداتها.

المصدر: سانا

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