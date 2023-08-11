استشهاد وجرح عدد من عسكريي سوريا بهجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مصدر لوكالة سانا السورية ان هجوما ارهابيا استهدف مساء أمس الخميس حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.

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