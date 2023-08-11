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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٩ م

استشهاد وجرح عدد من عسكريي سوريا بهجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور

استشهاد وجرح عدد من عسكريي سوريا بهجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور

استشهد وجرح عدد من الجنود السوريين بهجوم إرهابي استهدف حافلتهم في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مصدر لوكالة سانا السورية ان هجوما ارهابيا استهدف مساء أمس الخميس حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.

/انتهى/

رمز الخبر 1935811

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