السجناء في سجن جو البحريني يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل مئات السجناء السياسيين إضرابا مفتوحا عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل في البحرين والمعروف سابقا باسم سجن جَوْ، لليوم الخامس على التوالي، بحسب جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية.

ويأتي الإضراب اعتراضا على ظروف "الاحتجاز القاسية" الممتدة لثلاث وعشرين ساعة في اليوم، إذ قالوا إنه لا يحق لهم الخروج خارج الزنزانة سوى لساعة واحدة في اليوم.

وتناقلت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نُسبت إلى سجناء سياسيين في مركز الإصلاح والتأهيل البحريني، طالبوا فيها السلطات البحرينية بوضع حد لعزل البعض، وبعدم جمعهم مع سجناء جنائيين، لأن في ذلك مخالفة لتصنيفهم، بحسب رأيهم.

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