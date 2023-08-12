ايران تحرز لقب الوصافة في بطولة الكرة الطائرة للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لعب منتخب الناشئين الإيراني للكرة الطائرة أمام منتخب فرنسا، فجر اليوم السبت(بتوقيت طهران) في نهائيات بطولة العالم وهزم امامه بنتيجة 3-1.

وفاز الناشئون الفرنسيون في الوقت الأول بنتيجة 25-22، لكن المنتخب الإيراني فاز في الوقت الثاني بنتيجة 25-16. ومع ذلك ، تمكن الفرنسيون من الفوز بنتيجة 25-18 و25-21 في الوقتين الثالثة والرابعة، بحيث فازوا في النهاية بالميدالية الذهبية لهذه المنافسات لأول مرة.

وكان قد انتصر المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للناشئين على كوريا الجنوبية وبورتوريكو وكولومبيا في المرحلة التمهيدية، وبهزيمته الفنية للمنتخب النيجيري، تأهل إلى مرحلة الإقصاء كقائد للمجموعة الثالثة بأربعة انتصارات و 12 نقطة.

كما فازوا على صربيا في دور الـ16 ثم تمكنوا من الفوز على بلجيكا في ربع النهائي لمواجهة كوريا الجنوبية مرة أخرى.

المواجهة الثانية بين الفريقين في هذه المباريات انتهت بفوز أبناء إيران مرة أخرى، لكنهم لم يتمكنوا من الفوز بالميدالية الذهبية أمام فرنسا.

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