عبد اللهيان يصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع اقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقاً لإعلام إيراني محلي، فقد وصل المسؤول الإيراني، على رأس وفد الى بريتوريا، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجنوب افريقيا.

وأعلن امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته القيام بزيارة الى جنوب افريقيا. كما اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني صبح الاربعاء، عن زيارة وزير الخارجية الايراني الى جنوب افريقيا، بهدف المشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرنية وجنوب افريقيا.

وبالإضافة للمشاركة في هذا الاجتماع، من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس جنوب افريقيا ووزير الخارجية، ويجري معهما محادثات في اهم القضايا ذات المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وكان امير عبداللهيان قد صرح للمراسلين قبيل مغادرته طهران، بأنه بعد السنوات الثلاث على جائحة كورونا، هذه هي المرة الاولى يتم فيها عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وجنوب افريقيا في بريتوريا، بعد توقف دام ثلاث سنوات، واصفا هذا الاجتماع بأنه يمثل فرصة للقاء مع رئيس جنوب افريقيا ووزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية وبعض الموضوعات الدولية.

كما اعلن أمير عبداللهان، ان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس للمشاركة في مؤتمر اصدقاء "بريكس"، وكذلك تم الاتفاق على موعد في الخريف للجانب الثنائي من زيارة الرئيس الايراني الى بريتوريا، وقد أدرجنا التنسيق لكلا الزيارتين على جدول اعمالنا.

وتتبنى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، سياسة حسن الجوار وإقامة علاقات مع الدول الصديفة.

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