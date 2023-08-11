ليفربول يوافق يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان كايسيدو (21 عاما)، الذي يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، محط اهتمام تشيلسي خلال نافذة سوق الانتقالات الحالية، غير أن برايتون رفض تحريره مقابل أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وستتخطى صفقة انتقال كايسيدو إلى ليفربول، المبلغ القياسي السابق في الدوري الإنجليزي، الذي أنفقه تشيلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في يناير الماضي، مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين من الصفقة، إذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021.

وفي حال انضمام كايسيدو إلى الـ"ريدز"، فسيلعب مجددا مع زميله السابق بطل مونديال قطر، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي غادر برايتون إلى فريق ليفربول في يونيو الماضي.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، لتعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاما)، والبرازيلي فابينو (29 عاما)، إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعا.

المصدر: أ ف ب