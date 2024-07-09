وزير الخارجية الباكستاني يؤكد مواصلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ان وزير الخارجية الباكستاني ادلى بهذا التصريح، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الباكستاني بمشاركة رئيس واعضاء اللجنة الجدد.

وفي هذا الاجتماع، استعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني "عرفان صديقي"، اداء حكومة باكستان برئاسة "شهباز شريف"؛ مطالبا بتعزيز علاقات اسلام اباد في الصعيدين الاقليمي والدولي، وبما يخدم المصالح الوطنية لشعب هذا البلد، وخاصة توسيع العمل المشترك مع دول الجوار.

بدوره، تطرق اسحاق دار، الى الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة الباكستاني لمختلف البلدان ومنها حضوره في مراسم تابين الرئيس الايراني الشهيد اية الله رئيسي بطهران.

ونوه وزير الخارجية الباكستاني، الى استمرار الاتصالات بين حكومة بلاده مع القادة الايرانيين بعد رحيل السيد رئيسي، وعزمها على متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مع حكومة الرئيس الايراني المنتخب.

وفي الختام، ادان وزير الخارجية الباكستاني، جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا على موقف اسلام اباد الداعم للمقاومة الفلسطينية المشروعة، من اجل الحصول على "دولة مستقلة"، ومطالبتها في صعيد المنظمات الاقليمية والدولية بوقف النار في قطاع غزة.