رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لباكستان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدا على الدور المحوري للبلدين في تنمية المنطقة، وإلتزام باكستان للدبلوماسية البرلمانية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

اوخلال لقاء مع السفير الايراني لدى إسلام آباد، السيد محمد علي حسيني الذي عقد في مقر البرلمان في إسلام آباد، ثمن محمد صادق سنجراني، جهود السفير للمساعدة في اطار التآزر البرلماني للبلدين، خاصة الزيادة الكبيرة في حركة الوفود البرلمانية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة، قائلا: "ان برلمان باكستان يثمن عاليا العلاقات الأخوية الطويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما دعم تعزيز التعاون البرلماني بين الجارين الشقيقين والإسلاميين".

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن ارتياحه لقرار الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لإستئناف علاقاتهما، معتبرا هذه الخطوة مربحة لكلا البلدين وباكستان والمنطقة برمتها.

كما أشاد حسيني في هذا الاجتماع بدور مجلس الشيوخ الباكستاني، ولا سيما السيد سنجراني، في المساعدة لتعزيز التعاون المشترك مع إيران، بما في ذلك تشجيع توسيع التفاعلات البرلمانية بين البلدين، مبينا له مواقف الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالتفاعلات البرلمانية والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.

كما ناقش الطرفان مشروع فتح السوق الحدودية "بيشين_مند" وخطة زيادة صادرات إيران من الكهرباء إلى باكستان.

/انتهى/