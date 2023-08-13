ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في هاواي إلى 89 قتيلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حاكم ولاية هاواي، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي بلغت 89 قتيلاً.

وقال جوش غرين للصحافيين "هناك 89 وفاة جرى إحصاؤها"، مرجحا أن الحصيلة "سوف تستمر في الارتفاع. نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".

وقالت الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالي 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.

وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونغرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات.

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