ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 80

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن "عدد القتلى 80 شخصا"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا الى ملاجئ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

المصدر: أ ف ب

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