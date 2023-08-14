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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٣٨ ص

10 عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة

10 عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة

 تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت 10 عمليات بينها عمليتي إطلاق نار استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت 10 عمليات بينها عمليتي إطلاق نار استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وإلى جانب عمليتي إطلاق النار، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تصدي لاعتدائين اثنين من قبل المستوطنين، وتحطيم لمركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط بالضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة سبسطية بنابلس، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان بجنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات مع الشبان في منطقة "كفر راعي".

وشهدت بلدة اليامون بجنين عملية إطلاق نار أخرى، تزامناً مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، بينما تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلة ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم مركباتهم، إلى جانب مواجهات في كفر قدوم.

المصدر: شهاب

/انتهی/

رمز الخبر 1935899

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