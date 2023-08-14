مساعد وزير الطاقة الإيراني: مخزون سد كجكي كافٍ لتأمين مياه نهر هيرمند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد جوانبخت: "انها تنص معاهدة 1350 على إطلاق 820 مليون متر مكعب سنويًا من مياه نهر هيرمند إلى إيران لاستخدامه في محافظة سيستان وبلوشستان".

وتابع: "ان هذا لم يتحقق في السنوات القليلة الماضية ولم يتم إطلاق مياه بشكل كاف من أفغانستان، بينما أحد البنود المتفق عليه في المعاهدة هو أنه عندما لا نكون مقتنعين بالإحصائيات المقدمة، يمكننا طلب زيارة مصادر مياه النهر في افغانستان".

وقال مساعد وزير الطاقة: "انه ماكان السلطات الأفغانية ليوافق على زيارتنا لمصادر مياه نهر هيرمند قبل هذا، ولكنها تمت هذه الزيارة بإصرار ومتابعة من وزارة الخارجية".

وبشأن نتيجة هذه الزيارة ، قال جوانبخت: "لاحظ فريقنا الفني أن تدفق المياه نحو سد كجكي جار ولكن للأسف لم تسمح السلطات الأفغانية لهم بزيارة خزان سد كجكي، ولكن صور أقمار الصناعية تؤكد وجود المياه في السد بقدر كاف".

وشدد: "ان الطرف الأفغاني لاينفذ التزاماته بذريعة بعد السد عن الحدود وجفاف مسير النهر نحو إيران، ولكن مازلنا نستمر في مساعينا ووزارة الطاقة تتبع الموضوع ولا نشعر بخيبة أمل أبدا".

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