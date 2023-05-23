شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، توجد حاليًا كمية جيدة و كبيرة من المياه في خزان سد كجكي الذي يؤمن مياه نهر هيرمند، ووفقًا لتقييم البيانات باستخدام البرامج الدولية، فإن منسوب المياه خلف السد قد ملأ حوالي 80٪ من سعة السد.

المياه خلف سد كمالخان

وفي الوقت نفسه، نظرا للتقييمات الدقيقة، هناك العديد من الأراضي الزراعية في الطريق من سد كجكي إلى سد كمالخان، وهذه الأراضي تحصل بشكل عام على مياهها من المياه المنبعثة من سد كجكي.

صور الاقمار الصناعية من كمية مياه سد كجكي عام 2022(اليسار) وعام 2023(اليمين)

وبشأن سد كمالخان، فإن وجود المياه في خزان السد يشير إلى أن المياه المتدفقة من سد كجكي الضخم قد وصلت إلى هذا السد وهذه الكمية من المياه تمكنت من تغطية خزان السد بالإضافة إلى الإمداد المياه التي تحتاجها الأراضي الزراعية على الطريق.

المياه المتجهة نحو ايران تنحرف عن المسار عبر قناتين

على هذا الأساس، اضافة إلى إثبات وجود المياه في خزان سد كمالخان ، تُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم فتح بعض بوابات هذا السد باتجاه إيران، لكن هذه المياه، على بعد عدة كيلومترات أخرى، انحرفت نحو اراضي أفغانستان عبر قناتين من صنع الإنسان.

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