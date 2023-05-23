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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٨ م

شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

الصور المرسلة من الأقمار الصناعية أدحضت إدعاء حكومة طالبان في افغانستان حول عدم وجود المياه لتوفير حصة إيران من نهر هيرمند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، توجد حاليًا كمية جيدة و كبيرة من المياه في خزان سد كجكي الذي يؤمن مياه نهر هيرمند، ووفقًا لتقييم البيانات باستخدام البرامج الدولية، فإن منسوب المياه خلف السد قد ملأ حوالي 80٪ من سعة السد.

شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

المياه خلف سد كمالخان

وفي الوقت نفسه، نظرا للتقييمات الدقيقة، هناك العديد من الأراضي الزراعية في الطريق من سد كجكي إلى سد كمالخان، وهذه الأراضي تحصل بشكل عام على مياهها من المياه المنبعثة من سد كجكي.

شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

صور الاقمار الصناعية من كمية مياه سد كجكي عام 2022(اليسار) وعام 2023(اليمين)

وبشأن سد كمالخان، فإن وجود المياه في خزان السد يشير إلى أن المياه المتدفقة من سد كجكي الضخم قد وصلت إلى هذا السد وهذه الكمية من المياه تمكنت من تغطية خزان السد بالإضافة إلى الإمداد المياه التي تحتاجها الأراضي الزراعية على الطريق.

شاهد...صور الأقمار الصناعية تدحض ادعاء طالبان وتظهر وجود كميات كبيرة من المياه خلف سدي كجكي وكمالخان

المياه المتجهة نحو ايران تنحرف عن المسار عبر قناتين

على هذا الأساس، اضافة إلى إثبات وجود المياه في خزان سد كمالخان ، تُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم فتح بعض بوابات هذا السد باتجاه إيران، لكن هذه المياه، على بعد عدة كيلومترات أخرى، انحرفت نحو اراضي أفغانستان عبر قناتين من صنع الإنسان.

/انتهى/

رمز الخبر 1933469

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