وزير الداخلية الإيراني: النقطة الحدودية مع افغانستان مفتوحة لحركة المرور والاوضاع مستقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي عن التوترات الحدودية الأخيرة بين إيران وأفغانستان والتقييمات في هذا الصدد: كان هناك إطلاق نار على الحدود من قبل حرس الحدود الأفغاني، وبطبيعة الحال، تم الرد بشكل مناسب.

وذكر أن الصراع كان جزئيا وتم حله، وقال: لقد أجريت مفاوضات مع جانب طالبان وليس لدينا أي مشاكل في الوقت الحالي. النقطة الحدودية مفتوحة لحركة المرور والاوضاع مستقرة.

وفي إشارة إلى الإجراءات الأخيرة المتعلقة بحق ماء إيران من نهر هيرمند، قال وزير الداخلية: في وقت سابق، تحدث العديد من المسؤولين عن حق ماء إيران من نهر هيرمند، لذلك نحن ننتظر الفريق المشترك الذي سيتم تشكيله مع طالبان والقوات الإيرانية والخبراء للتحقق من الوضع المائي في سدود المنطقة .

وأوضح وحيدي: إذا توفرت المياه في السدود فعلى جانب طالبان دفع حصة إيران، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب توضيح هذه المسألة لنا. لأن خبرائنا يعتقدون أن هناك مياه في هذه السدود، لكن الجانب الطالباني يقول إنه لا يوجد ماء. لكن من المنتظر تشكيل لجنة مشتركة من الجانب الإيراني، ويجب أن تزور هذه اللجنة المكان المذكور بعد تشكيلها، وعلى طالبان ترتيب هذا الأمر على أي حال.

/انتهى/