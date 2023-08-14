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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:٢٥ م

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره المصري يوم غد في القاهرة

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره المصري يوم غد في القاهرة

سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد غدا الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المقرر أن يعقد الجانبان المصري والسوري مباحثات ثنائية، يليها اجتماع للجنة الاتصال العربية المعنية بالملف السوري، ومن ثم اجتماع للجنة الاتصال مع الوزير المقداد، على أن يعقد وزيرا خارجية مصر وسوريا مؤتمرا صحافيا قرابة الثامنة مساء.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عقب قمتها الأخيرة في جدة غرب السعودية تشكيل لجنة خماسية معنية بالشأن السوري، وهي مؤلفة من السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط حينها إن، "موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية وهذا يتطلب نقاشا مع الحكومة السورية".

وتعد هذه الزيارة الثانية للمقداد إلى مصر خلال 5 أشهر.

المصدر: RT

/انتهى/

رمز الخبر 1935916

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