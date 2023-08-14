وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رافق وزير الدفاع الروسي في هذه الجولة، جمع من كبار القادة العسكريين لدى القوات المسلحة الايرانية والروسية.

علما ان قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية الايراني، يشارك بفاعلية في معرض موسكو الدولي العسكري الذي بدا اعماله اليوم الاثنين، ويستمر لغاية 20 اب / اغسطس الجاري.

علما ان هذا المعرض المقام غربي العاصمة الروسية موسكو، يضم في دورته الحالية نحو الف و500 شركة دفاعية محلية و85 شركة اجنبية من 7 بلدان مختلفة.

وزير الدفاع الروسي يزور الجناح الايراني ضمن معرض موسكو العسكري 2023

وتجدر الاشارة ايضا، الى زيارة نائب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، العميد عزيز نصير زادة، على راس وفد عسكري رفيع الى موسكو ، للمشاركة في هذا الحدث الدفاعي الدولي.

هذا المعرض اقيم في اطار فعاليات المجمع الدولي الفني للجيش الروسي 2023، والتي انطلقت اليوم مع خطاب رئيس جمهورية روسيا "فلاديمير بوتين" في واحة "باتريوت" غربي العاصمة موسكو.

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