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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٨ م

السفارة الروسية لدى طهران تدین الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ"في مدينة شيراز

السفارة الروسية لدى طهران تدین الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ"في مدينة شيراز

أدانت السفارة الروسية لدى طهران الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"في مدينة شيراز جنوب البلاد، مؤكدة استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نددت السفارة الروسية في بيان لها بالهجوم الإرهابي الذي طال مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، في مدينة شيراز مرکز محافظة فارس جنوب البلاد.

وجاء في هذا البيان: نقدم بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، والشعب الإيراني والحكومة الإيرانية و نتعاطف مع ذوي الشهداء و الجرحى في هذا الهجوم الارهابي.

وأدى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء أمس الأحد، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" إلى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

يذكر أن مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم إرهابي يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين إثنين ضالعين فيه.

/انتهی/

رمز الخبر 1935908

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