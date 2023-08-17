قائد الثورة يرسل التحية لعائلات منتسبي المنطقة البحرية الرابعة لحرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد تنكسيري، التقى بأسر منتسبي المنطقة البحرية الرابعة لحرس الثورة الإسلامية، ونقل لهم تحيات قائد الثورة الإسلامية.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: الأسرة من أكثر العوامل فاعلية في القدرة على القتال، وإذا وقف المقاتلون اليوم بحزم ضد الاستكبار العالمي في البحر، فذلك لوجود عائلات قيمة وشجاعة ومجاهدة تصمد في هذه المرحلة برغم جميع الصعوبات وبالتأكيد أجر وثواب جهاد ازواج حراس الثورة محفوظ عند الله.

وتابع المسؤول الأيراني: "اليوم كل جهودنا هي اتخاذ خطوات في مجال الجاهزية القتالية والتجهيزات العسكرية، واتخاذ إجراءات فاعلة في مجال معيشة العائلات ومعالجة همومهم .

ومن جانبها أعربت عائلات منتسبي المنطقة الرابعة من سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن استعدادهم الكامل للنضال والتضحية بالنفس إلى جانب أزواجهم.

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