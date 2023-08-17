رئيسي: الاعمال الاجرامية للارهابيين مؤشر لعجز وهزيمة اعداء الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز، مؤكدا بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية مؤشر على عجز وهزيمة أعداء الشعب الإيراني.

وناقش الرئيسان الايراني والروسي في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الخميس آخر اوضاع التعاون بين البلدين.

وادان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الهجوم الإرهابي الأخير في مرقد حضرة "شاهجراغ" (ع) في شيراز، معربا عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً وعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي.

ووصف بوتين التعاون الثنائي بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا ، لا سيما في مجالات الطاقة والترانزيت والتجارة ، بانه فاعل ومتنام ، مؤكدا استعداد بلاده واهتمامها بتعزيز هذه التعاون على المستويات والأطر الإقليمية.

من جانبه شكر الرئيس الايراني نظيره الروسي على تعاطفه مع ايران ازاء الهجوم الإرهابي الأخير ووصف هذه الأعمال الإجرامية بأنها مؤشر على عجز وهزيمة الأعداء والمناوئين للشعب الايراني ومن شانها زيادة الكراهية العامة للإرهابيين وأسيادهم.

واستعرض آية الله رئيسي مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا على تنفيذ مختلف المشاريع، لا سيما في قطاعي الترانزيت والطاقة.

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