رئيسي: نتابع تنمية وتعميق التعاون مع روسيا في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني "آية الله رئيسي: قال خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الثلاثاء من نظيره الروسي فلاديمير بوتين: اننا نتابع تنمية وتعميق اوجه التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

واكد الرئيس الايراني ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا ومن ضمنه انتاج اللقاح المشترك المضاد للفيروس واضاف: ان هذا التعاون يجب ان يستمر بقوة حتى الاجتثاث الكامل لجذور هذا المرض المتفشي في كل انحاء العالم.

من جانبه اشار الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي الى انه دخل الحجر الصحي بسبب احتمال اصابته بمرض كورونا، داعيا للتنسيق لاجراء لقاء مع نظيره الايراني في اقرب فرصة ممكنة.

ولفت الرئيس بوتين الى التعاون بين موسكو وطهران في مجال مكافحة كورونا وكذلك الانتاج المشترك للقاح "سبوتنيك" المضاد للمرض، مؤكدا على مواصلة اوجه التعاون هذه.

وقد أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، قال بوتين: إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة، ولن يشارك حضوريًا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشنبة، وفق الكرملين.

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