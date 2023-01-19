رئيسي: الاتفاقات الإيرانية الروسية لتطوير التعاون في مجال الطاقة والترانزيت بنّاءة وايجابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، الاتفاقات المبرمة بين إيران وروسيا لتطوير التعاون في مجال الطاقة والترانزيت بأنها بناءة وإيجابية وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استعرض الرئيس الايراني العلاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وموسكو، مؤكدا على الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين إيران وإيران.

ووصف آية الله رئيسي اتفاقيات البلدين لتطوير التعاون في مجال الطاقة والترانزيت بانها بناءة وإيجابية وأضاف: نحن ندعم حل وتسوية القضايا السورية في إطار عملية آستانا.

من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه المحادثة الهاتفية، استعداد بلاده واهتمامها بتعزيز التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية في مجال الطاقة، وكذلك توسيع التعاون في مجال النقل والترانزيت.

كما شدد الرئيس الروسي على أهمية مفاوضات عملية أستانا في حل الملف السوري، واعتبر أن جميع الأطراف ملتزمة بها.

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