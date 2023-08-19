سفير الصين لدى طهران: نعيش أفضل الأوقات للتعاون مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تشانغ هوا، خلال لقائه مع حاكم محافظة أذربيجان الغربية، اليوم السبت على هامش منافسات بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال في مدينة أورميه: "هناك تعاون جيد بين البلدين في مختلف المجالات، ونأمل في توسع هذا التعاون يوما بعد يوم".

وأضاف: "هناك أيضًا العديد من الفرص للتعاون مع محافظة أذربيجان الغربية، والتي يمكن الاستفادة منها، خاصة في مجال التجارة الدولية مع أوروبا، والقدرات في مجال التعدين، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة".

وتابع: "ان وثيقة التعاون التجاري بين الصين و أوروبا تم التوقيع عليها بواسطة إيران، ويمكن الاستفادة من طاقات هذه المحافظة وطريق الحرير في هذا الصدد".

وصرح سفير الصين: "يزور العديد من السياح الصينيين إيران كل شهر، ويمكن زيادة عددهم يوما بعد يوم".

وبدوره، أشار حاكم محافظة آذربيجان الغربية، محمدصادق معتمديان، في هذا الاجتماع إلى القدرات الكبيرة للمحافظة في مختلف المجالات، وقال: "هذه المحافظة لها قدرات كبيرة للغاية في مجال التجارة الدولية وهي بوابة إيران إلى أوروبا."

وأضاف محمد صادق معتمديان: "من أهم مزايا أذربيجان الغربية وجود خط سكة حديد فيها تربط تركيا وأوروبا، الذي يمكن من خلاله نقل البضائع من شرق آسيا إلى أوروبا".

وتابع: "يمكن أيضًا استخدام ممر تشابهار إلى ماكو لنقل البضائع من الصين إلى أوروبا، مما سيقلل من التكاليف ووقت النقل".

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