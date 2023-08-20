الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن القوات الروسية صدت 8 هجمات للعدو في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، ووتم القضاء على 60 عسكريا.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وفي منطقة زابوروجيه صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر بلغت 135 جنديا.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا في يوم واحد.

وفي محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة.

وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح بلغت 280 جنديا.

كذلك دمرت القوات الروسية مخازن الذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كونستانتينوفكا وإيفانو دارييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه جنوبي دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على 130 جنديا، كما سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي.

المصدر: روسیا الیوم

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