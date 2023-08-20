عبد اللهيان: لإيران علاقات تاريخية مع أميركا اللاتينية وندعو لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير الإيراني، كتب في تغريدة له: "تلقيت نسخة من أوراق اعتماد السفراء غير المقيمين في طهران لدول كولومبيا والإكوادور وبيرو".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لإيران علاقات تاريخية مع أميركا اللاتينية، وتدعم جهود السلام والمفاوضات في هذه المنطقة، وتدعو إلى تعزيز العلاقات الثقافية وازدهار القدرات الاقتصادية معها".

هذا و قدم السفراء غير المقيمين لدول كولومبيا "جوليو أنيبال ريانو فالانديا" والبيرو "سيزار أوغوستو دي لاس كاساس دياز" والاكوادور السيدة "لورديس بوما بوما" نسخة من اوراق اعتمادهم لوزير الخارجية الإيراني.

بالإضافة إلى سفيري كمبوديا وأنغولا غير المقيمين في طهران، "كوي كونغ" و"خوسيه غونسالوس مارتينيز باتريسيو" الذين قدّموا بدورهم نسخة من أوراق الاعتماد لوزير الخارجية الإيراني.

وتباحث وزير الخارجية الإيراني مع السفراء الجدد حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الجانبين، خلال اللقاءات التي جرت بصورة منفصلة.

وفي وقت سابق وصفت السفيرة المعتمدة لجمهورية الإكوادور "لورديس بوما بوما" إيران بأنها دولة مهمة في المنطقة والعالم وقالت: طلب مني رئيس بلدي أن أنقل إليكم تحياتي الحارة وإرادة بلدي الجادة لتوسيع العلاقات مع ايران.

و أعربت سفيرة الإكوادور المعتمدة عن تعازيها وتضامنها مع إيران حكومةً وشعباً في الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (عليه السلام)، وقالت: إن البلدين لديهما قدرات جيدة للغاية للتفاعل مع بعضهما البعض، والإكوادور مهتمة بالتعاون في مجالات الطب والصناعة والتكنولوجيا وتوسيع العلوم مع إيران.

وترتكز سياسة الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة السيد إبراهيم رئيسي، على تعزيز العلاقات الودية مع دول الجوار ودول العالم الصديقة.

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