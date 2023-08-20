السفراء الجدد لكمبوديا وكولومبيا وبيرو وانغولا يقدمون نسخة من أوراق اعتمادهم الى امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كوي كونغ السفير المعتمد الجديد لمملكة كمبوديا في بلادنا، في لقاء مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أميرعبد اللهيان، قدم نسخة من أوراق اعتماده.

كما أن "خوليو أنيبال ريانو فيلانديا" السفير الجديد المعتمد لجمهورية كولومبيا و "سيزار أوغوستو دي لاس كاساس دياز" السفير المعتمد الجديد لجمهورية بيرو في بلادنا ايضا قدما نسخة من أوراق اعتمادهما في لقاء مع وزير الخارجية الايراني .

وايضا قدم "خوسيه غونسالفيس مارتينيز باتريسيو" ، السفير الجديد المعتمد لجمهورية أنغولا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسخة من أوراق اعتماده في لقاء مع وزير خارجية بلادنا بعد ظهر يوم السبت.

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