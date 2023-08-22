كوريا الشمالية تصف المناورات العسكرية الأمريكية الكورية بالعدوانیة و تحذر من نشوب حرب نوویة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين امريكا وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية" في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حرب نووية غير مسبوقة قد تقترب من الشبه الجزيرة، واصفا هذه المناورات بأنها "عدوانية".

وقالت الوكالة إنه في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من امريكا وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية".

ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.

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